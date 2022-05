Palco Mundo do Rock in Rio - Rafael Cusato/Ed. Globo

Palco Mundo do Rock in RioRafael Cusato/Ed. Globo

Publicado 25/05/2022 17:49 | Atualizado 25/05/2022 17:51

Rio - A contagem regressiva para o Rock in Rio já começou. Faltam 100 dias para o festival e a estrutura já começou a ser montada na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O local se prepara para receber os 700 mil fãs que, após uma venda histórica de ingressos, garantiram um espaço para conferir os 250 shows.

"Depois de 3 anos de espera, a gente olhar ali no relógio e ver que faltam 100 dias pra gente abrir as portas de novo da Cidade do Rock, pra gente é uma mistura de emoção e um desafio enorme", diz o CEO do festival, Luís Justo. "A gente quer que tudo seja tão especial pra com certeza ser o melhor Rock in Rio de todos os tempos", completou.

A Cidade do Rock contará com 20 espaços, incluindo os palcos e as três arenas. Recentemente, os organizadores divulgaram que um novo Palco Mundo foi idealizado, sendo o maior de todas as edições , o que tornará esse retorno ainda mais emblemático. Eles acreditam que até o início do festival, 28 mil empregos serão criados.

O Rock in Rio acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 e terá como headliners Iron Maiden, Justin Bieber, Post Malone, Dua Lipa, Guns N'Roses, Coldplay e Green Day.

fotogaleria

"Estou ansioso para o dia do reencontro, do abraço. Em 2 de setembro teremos um dia histórico, como em 1985, de festa, de celebração e de paz. Não é apenas sobre música, mas sobretudo experiência. A vida é muito melhor ao vivo. E as pessoas urgem por este momento. Se a abertura de portas do Rock in Rio já era emblemática para nós, da organização, e para os fãs, que são recebidos de braços abertos e aplaudidos, em 2022 a emoção não caberá no nosso peito. Será uma explosão de felicidade que pode ser percebida desde já neste momento de preparação da maior e melhor edição do Rock in Rio de todos os tempos." conta Roberto Medina, presidente do Rock in Rio.