Petra Mattar choca seguidores ao comparar fotos de antes e depois do bronzeado Reprodução / Instagram

Publicado 01/06/2022 09:02 | Atualizado 01/06/2022 09:10

Rio - A cantora e influenciadora Petra Mattar, de 27 anos, brincou com relação aos seguidores que afirmam que ela não seria "tão branca assim". Em seu perfil no Instagram, na noite de terça-feira, ela surpreendeu seus admiradores ao mostrar o antes e depois de se bronzear.

"'Ah, mas você não é branca, branca'. Não, 'pô', sem sol eu fico só da cor de uma lagartixa, quase transparente", ironizou Petra, que é filha do cantor e ator Maurício Mattar, ao mostrar a cor da sua pele antes de pegar sol.

Logo depois, a influenciadora publicou uma foto em que aparece bastante bronzeada e brincou: "Como eu vou disso para isso eu também não sei dizer. Boa noite!"

No mês de abril, Petra usou as redes sociais para desabafar sobre críticas que vinha recebendo após uma mudança de visual. Na época, a cantora aderiu trancinhas. "Tem um povo sem noção no mundo, né? Mas então, eu vou falar uma vez só, porque comigo é bem simples. Parem de ficar falando o que vocês acham e o que vocês não acham do físico das pessoas sem que elas tenham te pedido opinião. 'Ah, porque tem muita tatuagem', 'ah, porque prefiro loira', 'ah, porque prefiro morena', 'prefiro liso', 'prefiro enrolado', 'prefiro curto', 'prefiro comprido', 'prefiro sem trança'", iniciou.

"Gente, com todo respeito, fod*-se o que vocês preferem! Eu recebo esse tipo de comentário o tempo todo e eu não tenho que agradar vocês não! Eu nunca dei ouvidos nem para minha família quando ficavam falando do que acham das coisas que eu faço com o meu corpo, imagina para vocês?"

"Eu já falei: eu amo todas minhas versões e sempre vou amar! O importante é que eu me sinta bem, não vocês. Não gostaram? Não façam igual, 'pô'! Vai te olhar no espelho! Povo quer vir falar o que quer, mas se eu resolver falar o que eu penso, não vão aguentar. Por isso eu digo: pega a sua opinião e guarda para você. Existem muitas pessoas inseguras com a própria aparência (não é meu caso). Cuidado para quem você distribui tua opinião imbecil!", concluiu.