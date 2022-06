Joelma se apresentou na madrugada deste sábado, no Rio, após preocupar fãs com rosto inchado - Reprodução internet / Daniel Janssens

Joelma se apresentou na madrugada deste sábado, no Rio, após preocupar fãs com rosto inchadoReprodução internet / Daniel Janssens

Publicado 04/06/2022 08:43 | Atualizado 04/06/2022 09:12

Rio - Joelma se apresentou com a turnê "Isso é Calypso", na madrugada deste sábado, no retorno da festa de São João da Feira de São Cristóvão, Zona Norte do Rio. Durante a apresentação que animou os fãs no local, a cantora se pronunciou sobre seu estado de saúde e explicou o motivo de ter surgido com o rosto inchado em um show realizado na semana passada