Bil Araújo e Erika Schneider surgem juntos após surpresa românticaReprodução/Instagram

Publicado 04/06/2022 12:05

Rio - Bil Araújo e Erika Schneider surgiram apaixonados nas redes sociais, na madrugada deste sábado, confirmando os rumores de que teriam reatado o namoro. O ex-participante do "BBB 21" usou os Stories do Instagram para mostrar a surpresa que fez para a amada, no aeroporto, levando flores e chocolate para buscar a influenciadora, que retornou de viagem aos Estados Unidos.

Os boatos de que Bil e Erika estariam juntos novamente surgiram no último dia 21, quando os famosos foram flagrados juntos na casa de Rico Melquíades. Em vídeo publicado nos Stories do vencedor de "A Fazenda 13" e amigo do casal, os dois aparecem sorridentes apesar do término conturbado que tiveram no mês passado.

Na ocasião, Rico revelou que tinha arquitetado um plano para fazer os pombinhos, que estavam separados até então, se reencontrarem. "A Erika é minha primeira convidada, tem mais duas pessoas que estão chegando, surpresa para você. Eu só chamei a Erika porque sabia que ela vinha. Tinha vergonha de chamar uma outra pessoa e ela não vir, eu ia passar vergonha", brincou.

Após anunciar o término, Erika contou, aos prantos em seu perfil no Instagram, que o fim do relacionamento foi uma decisão de Bil. "Eu e Bil não estamos mais namorando. Não foi uma decisão que partiu de mim, partiu dele. Acho que cada um vive um momento da sua vida. Estou triste, estou mal, mas vai passar", disse ela.