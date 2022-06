Shakira e Piqué - Reprodução/Instagram

Publicado 04/06/2022 09:11

Rio - Após boatos de que teria sido traída, Shakira confirmou que o casamento de 11 anos com o jogador de futebol Gerard Piqué chegou ao fim. A cantora colombiana não se pronunciou sobre os rumores de que uma infidelidade teria causado a separação, mas pediu respeito à sua privacidade e citou os dois filhos do casal, Milan, de 9 anos, e Sasha, 7.

"Com muito pesar nós confirmamos que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos que vocês respeitem nossa privacidade. Obrigada pela compreensão", diz a nota enviada pela assessoria da artista à imprensa internacional.

Shakira e Piqué se casaram em 2011, um ano depois de se conhecerem durante as gravações do videoclipe de "Waka Waka", música-tema da Copa do Mundo na África que a colombiana interpretou. A separação do ex-casal não é uma surpresa, considerando os boatos que movimentaram as redes sociais durante a última semana.

Segundo uma publicação do site espanhol "El Periódico", os dois estavam passando por uma crise no casamento e Piqué já morava sozinho desde maio, em um antigo apartamento em Barcelona. O capitão do Barcelona estaria tendo uma rotina de solteiro pela cidade e frequentando boates na capital catalã. O site afirma também que o jogador foi visto acompanhado de outras mulheres.