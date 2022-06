Carol Nakamura e o marido, Gui Leonel - Reprodução/Instagram

Publicado 04/06/2022 15:50

Rio - Depois de agitar as redes sociais com uma polêmica sobre seu filho adotivo , Carol Nakamura voltou ao Instagram para se declarar ao marido, o ator Gui Leonel. Neste sábado, a atriz compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com o amado e demonstrou sua paixão na legenda da publicação.

"Nunca vou esquecer o quanto você é importante para mim. Me conhece em cada detalhe. Obrigada sempre. Te amo", escreveu ela. Apesar da controvérsia recente, o casal recebeu diversas mensagens de apoio e carinho dos fãs: "Muito amor para vocês dois! E mais amor para o mundo! Estamos aqui com vocês!", declarou uma seguidora. "Amo vocês, força!", desejou outra pessoa.

Na última terça-feira, Carol Nakamura dividiu com os seguidores que seu filho adotivo, Wallace, de 12 anos, decidiu voltar a morar com a mãe biológica. Segundo a atriz, a decisão partiu do próprio menino, que estava morando com ela e o marido desde 2019, enquanto aguardava a finalização do processo de adoção.

Pouco depois de dar a notícia em suas redes sociais, a famosa precisou defender o menino de ataques na web: "Não critiquem o Wallace em hipótese alguma! Independentemente de ele estar morando comigo ou não, ele continua sendo meu filho na minha cabeça, no meu coração. Ele é um pré-adolescente que não teve educação, não teve regra na infância, óbvio, não se acostumou com isso. Por favor, não julguem nunca a atitude dele!", pediu Nakamura.