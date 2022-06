Natasha Dantas (de vermelho), William Bonner e Bon Jovi - Reprodução Internet

Publicado 05/06/2022 10:12 | Atualizado 05/06/2022 10:13

Rio - William Bonner, de 58 anos, e sua mulher, Natasha Dantas, de 42, posaram ao lado de Bon Jovi durante uma premiação na Filadélfia, nos Estados Unidos. O registro foi compartilhado no Instagram pela jornalista Carolina Cimenti. "Uma foto feita de queridos e... Bon Jovi", escreveu na legenda da imagem. Bonner, que é dono do 'Boa Noite' mais famoso do Brasil, recebeu um prêmio da Voice Foundation no evento por usar sua voz a serviço da informação.

"Então, aqui e agora, expresso meu respeito e meus sinceros aplausos para todos vocês que produzem conhecimento científico para educar, melhorar e curar vozes. Muito obrigado", disse o jornalista durante seu discurso de agradecimento, segundo o site oficial do "Jornal Nacional".

"Esse é um momento em que a minha voz recebe uma homenagem, e eu divido essa homenagem com as vozes – que tentam calar – de todos os jornalistas, no Brasil e no mundo", completou.