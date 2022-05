Aleksandro deixa mulher e dois filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 07/05/2022 15:01 | Atualizado 07/05/2022 16:36

O cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, Aleksandro, de 34 anos, da dupla com Conrado, morreu em um grave acidente de ônibus, na manhã deste sábado, 7, na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Outras 18 pessoas também estavam no veículo. Além do cantor, outras cinco mortes foram confirmadas, mas não tiveram a identidade divulgada.

Segundo as autoridades, 11 vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros da região com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões.



O empresário da dupla, José Carlos Cassucce, disse que o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira, 6, e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado para este sábado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa do acidente teria sido o pneu dianteiro esquerdo que estourou fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central.

A dupla sertaneja formada em 2003, era composta por João Vitor Soares, o Conrado, e Luiz Aleksandro Talhari Correia, o Aleksandro. Juntos, eles possuíam cinco discos, seus principais sucessos são "Efeito borboleta", "Bão Com Força", "Camionete Inteira" e "Põe no 120".

Horas antes da tragédia, Aleksandro aparece em um vídeo publicado no Instagram tocando piano. A Dupla acumula mais de 300 mil seguidores somente nesta rede social. O cantor deixa dois filhos, Noah e Maya, e a mulher Tatitele.

Relembre outros casos

Assim como Aleksandro, outros cantores sertanejos perderam suas vidas vítimas de acidentes por meio de transporte rodoviário ou aéreo. O mais recente havia sido a queda do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas caiu em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em novembro de 2021.

Além da cantora, morreram no acidente o produtor, Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana.

A aeronave que transportava o cantor Gabriel Diniz caiu no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe, em maio de 2019. Além do cantor, morreram outras duas pessoas, Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas.

Cristiano Araújo morreu em um acidente de carro, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás. O acidente que aconteceu em junho de 2015 deixou outra vítima, Allana Coelho Pinto de Moraes, namorada do cantor.