Conrado e Aleksandroreprodução do instagram

Publicado 07/05/2022 13:54 | Atualizado 07/05/2022 14:18

Seis pessoas morreram em um grave acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, neste sábado, 7, na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. A identidade das vítimas ainda não foram reveladas.

Segundo autoridades, ao menos 19 pessoas estavam no ônibus, incluindo os artistas. Oito vítimas foram socorridas por ambulâncias e outras cinco ficaram presas nas ferragens. Uma pessoa está desaparecida.

Eles saíram de Tijuca do Sul, no Paraná, após um show, e seguiam em direção a São Pedro, no interior de São Paulo, para mais uma apresentação. Além dos óbitos, outras oito pessoas foram socorridas e levadas para o hospital.



O acidente aconteceu na manhã deste sábado, por volta das 10h30, no km 402,2 da Régis Bittencout, no sentido São Paulo. De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, há registro de 4km de congestionamento na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo.