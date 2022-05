Momento em que o ônibus em que a dupla estava ultrapassa um caminhão - Reprodução/Twitter

Publicado 07/05/2022 18:17 | Atualizado 07/05/2022 20:07

Um vídeo que circula nas redes sociais flagra o ônibus da dupla sertaneja, Conrado e Aleksandro, em alta velocidade na Rodovia Regis Bittencourt, minutos antes do acidente que ocorreu na manhã deste sábado, 7. As imagens mostram o veículo acelerando a aproximadamente 130 Km/h.

"Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui! Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, disse o autor do vídeo, que não teve o nome divulgado.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia dito a princípio, que identificou que o pneu dianteiro esquerdo do ônibus estourou e, com isso, o motorista perdeu o controle do veículo.

Em uma rede social, o vídeo foi postado e um usuário diz "parecia profético".

Um motorista diz ter registrado o ônibus de Conrado e Aleksandro momentos antes do acidente. Parecia profético... pic.twitter.com/DGYy4RhpZy — Dudu Purcena (@dudupurcena) May 7, 2022 Entre os mortos, além do cantor Aleksandro estão outros cinco integrantes da equipe, entre eles músicos e técnicos. São eles os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal, Roger Aleixo Calcagnoto, e os técnicos, Giovani Gabriel Lopes dos Santos e Gabriel Fukuda.

Em nota, a assessoria da dupla informou também que o cantor Conrado, os músicos Julio Lopes, e Hudson Soares Gonçalves, seguem em observação no hospital. Os demais passageiros já foram liberados.