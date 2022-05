Ana Maria Braga é diagnosticada com covid-19 - Divulgação

Ana Maria Braga é diagnosticada com covid-19Divulgação

Publicado 30/05/2022 09:55 | Atualizado 30/05/2022 10:14

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 73 anos, testou positivo para covid-19. O repórter Fabrício Battaglini iniciou o "Mais Você" desta segunda-feira informando sobre o estado de saúde da veterana, que já não havia apresentado a atração na última quinta, quando começou a se sentir mal . Na ocasião, Ana fez dois testes para a covid, mas o resultado havia sido negativo.

Ana falou sobre o assunto no Instagram, nesta segunda-feira. "Sim, gente. Depois de dois testes negativos, veio o positivo. Por isso, essa semana, vocês veriam o Mais Você com Fabrício e Talitha. Mas a Talitha também testou positivo. Esse é o lembrete para a gente se cuidar, porque pegar covid é muito ruim", disse a apresentadora na postagem.

A repórter Talitha Morete, que apresenta o "Mais Você" ao lado de Fabrício nas ausências de Ana Maria, também foi positivada. "Positivo também. A Talitha também não está aqui. É por isso que hoje vocês estão na minha companhia e eu na companhia de vocês. O que a gente pode fazer? Mandar todas as energias positivas para as nossas queridas, para a Ana, para a Talitha, que eu tenho certeza que estão lá nos assistindo e mandando também as boas energias aqui pra nós. Beijo para vocês, estamos esperando", disse Fabrício.

Em seguida, o repórter conversou com uma médica sobre o aumento no número de casos de covid-19. O repórter contou que a apresentadora acordou na quinta, não se sentiu bem e fez o teste duas vezes, mas nas duas ocasiões o resultado foi negativo. "Ela acordou, não se sentiu bem, não veio trabalhar. Fez o que é certo, mas ela estava testada. Foi fazer o terceiro teste mais tarde e esse deu positivo. Esses outros dois será que apresentaram um falso negativo?", perguntou.

"Sim, isso pode acontecer. Pessoas vacinadas, quando a carga viral não é suficientemente detectável, ou quando o teste eventualmente não foi aplicado de uma maneira correta, é muito frequente que nós vejamos gente aplicando os PCRs em uma posição errada... O teste precisa ser aplicado direitinho. A Ana fez o certo. Nós estamos no mês, na sazonalidade das viroses, esse é o período do ano que todos os vírus estão circulando, alguns vírus que não estão inclusive cobertos pela vacina da gripe. Todo mundo tem que ser vacinado para a gripe também nesse momento, mas há vírus menos severos, menos agressivos, que não estão naquele cardápio cobertos pela vacina da gripe. São vírus que causam resfriados e não gripe. É a época do ano", disse a especialista.