Ana Maria Braga está com gripe e não apresenta o ’Mais Você’ nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 26/05/2022 09:43 | Atualizado 26/05/2022 09:51

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 73 anos, não apresentou o "Mais Você" desta quinta-feira. De acordo com Fabrício Battaglini, que comandou a atração ao lado de Talitha Morete, a veterana está com gripe. O repórter ainda tranquilizou os telespectadores ao afirmar que Ana Maria estará de volta na sexta-feira. Ele contou ainda que ela fez o teste para covid-19 e o resultado foi negativo.

No Twitter, os fãs da apresentadora ficaram assustados com a ausência de Ana Maria no programa. "Eu esperando pensamento do dia no #maisvoce e Ana Maria Braga está ausente por estar gripada. Melhoras, Aninha", desejou uma pessoa. "Gripe e falta de Ana Maria Braga provam que o Mais Você pode arrumar outro Louro, mas Ana Maria só tem uma mesmo", disse outra telespectadora.

A TV Globo anunciou, nesta quarta-feira, as mudanças que ocorrerão na programação matinal da emissora. Entre outras alterações, o "Encontro", que será apresentado por Patrícia Poeta e Emanuel Soares, passará a ser transmitido de São Paulo, logo após o "Bom Dia Brasil". O "Mais Você", então, passará a ser exibido logo após o "Encontro".