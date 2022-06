Felipe Neto e Tiago Leifert discutem na internet - Reprodução Internet

Publicado 07/06/2022 11:45

Rio - O youtuber Felipe Neto e o apresentador Tiago Leifert estão trocando farpas pela internet. Tudo começou depois que Leifert disse em uma entrevista que não conseguiria escolher um candidato para a presidência do Brasil entre Bolsonaro (PL) e Lula (PT). O ex-apresentador do "Big Brother Brasil" chegou a dizer que preferia "levar um tiro" a ter que escolher entre esses dois políticos

Felipe Neto não gostou da declaração e alfinetou Leifert. "Se de um lado tem um genocida, assassino, aliado de milícias, corrupto, vagabundo que não trabalha, que destruiu a economia, destruiu a imagem do país no mundo, entregou a Amazônia, exterminou povos indígenas… E você vota nulo porque está alinhado com um discurso de elite… você é um nojo. Surpreende um total de zero pessoas", disse nas redes sociais.

Tiago Leifert não deixou barato e respondeu aos ataques de Felipe Neto durante uma live com Rica Perrone. "Queria te parabenizar, porque você é oficialmente um desafeto de Felipe Neto. Você atingiu um patamar notável na sua incrível trajetória", provocou o jornalista.

"Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. A gente está falando aqui de Copa do Mundo, a gente está olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês [espectadores da live] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", rebateu Leifert.

A confusão continuou, já que Felipe Neto rebateu o comentário no Twitter. "Tiago Leifert me chamando de 'gente inferior' é perfeito. É o resumo exato de como ele se enxerga, só que sempre escondia... Agora todo mundo pode ver quem o cara é. Ser chamado de 'gente inferior' por um sapatênis 'faria limmer' que odeia pobre é literalmente um elogio", disse o youtuber, que ainda reclamou a discussão entre Tiago Leifert e o ator Ícaro Silva.

"Agora vocês entendem o 'pagamos o seu salário!' que ele falou pro Ícaro Silva, né? O cara se vê numa casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy. Enfim, melhor parar de chamar o rapaz de playboyzinho, senão ele foge pra Miami", finalizou Felipe Neto.