Maíra Cardi e Arthur Aguiar em festa e Pedro ScoobyVictor Chapetta/AgNews | Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 11:49 | Atualizado 07/06/2022 12:06

Rio - Pedro Scooby reecontrou Arthur Aguiar na festa do ator DOuglas Silva, que aconteceu no último sábado (4), e comentou sobre isso em seu Instagram. O surfista desmentiu os rumores de que ele deixou o local por causa da chegada do campeão do "BBB 22" e afirmou que até o cumprimentou com um abraço.

"As pessoas são muito sem noção. Simplesmente inventar uma história para criar intriga, sem noção", desabafou.



Ele explica que chegou cedo à festa porque tinha um compromisso, e por isso precisava deixar o evento antes do fim. "Eu cheguei cedo porque tinha um compromisso. Meia-noite e vinte eu teria que sair. Fiz isso. A festa dele começou às oito horas... Quando eu estava saindo, ainda encontrei o Arthur, abracei, cumprimentei a Maíra (Cardi), falei com todo mundo... Depois fui para o meu compromisso. Inventando que saí para não encontrar o Arthur... Eu encontrei com ele", ressaltou.

O surfista, que no passado entrou de penetra na festa de casamento de Douglas Silva com Carol Samarão, elogiou a celebração e a família do ator. "Que festa do DG. Festa alegre e divertida. A gente cantou junto. A comida estava maravilhosa. Família do DG é sensacional", elogiou.