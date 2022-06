Imagens das câmeras de segurança mostram os ladrões invadindo o prédio onde mora Carlinhos Maia - Reprodução/TV Globo

Publicado 07/06/2022 09:19 | Atualizado 07/06/2022 09:27

A assessoria da Polícia Civil de Alagoas confirmou nesta terça-feira, 7, a prisão de pessoas suspeitas de participar do furto ao apartamento dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, na madrugada do dia 29 de maio.



Na segunda-feira, 6, a Polícia Civil de Alagoas também informou que já havia identificado suspeitos do roubo ao apartamento do influenciador digital, no entanto, não tinham um mandado de prisão e não podiam apontar quem seriam os suspeitos. "A não divulgação é para respeitar o trabalho da inteligência, mas se fosse algo de fácil identificação certamente já teríamos feito", afirmou o delegado Gustavo Xavier que é responsável do caso.

Segundo a Polícia, até o momento não há detalhes sobre as prisões e sobre quem são os suspeitos. A assessoria de comunicação informou que os detalhes sobre a operação serão divulgados ao longo do dia, em coletiva de imprensa.



O roubo aconteceu na madrugada do dia 28 de maio, quando duas pessoas invadiram o apartamento de Carlinhos, que fica no bairro Cruz das Almas, em Maceió. Os ladrões levaram o relógio mais caro de Carilinhos, avaliado em R$ 1 milhão, e um colar de 36 diamantes, que custa R$ 1,5 milhão. Para roubar os acessórios, os ladrões levaram o cofre onde eles estavam guardados. Para a polícia, o alvo era tão específico que outros seis relógios valiosos foram deixados.



Na ocasião, o imóvel estava vazio, pois o influenciador estava em Aracajú, SE, para uma cirurgia, e o seu marido, o empresário Lucas Guimarães, estava no México a trabalho.