Ivani DAgostini Costa, mulher que vivia em motorhome, morreu após sofrer uma queda em Santa Catarina - Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/06/2022 13:37

Uma mulher de 57 anos foi encontrada morta, com um ferimento na cabeça, às margens do Ribeirão Warnow, no município de Indaial, em Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Ivani Hoeff D'Agostini Costa, morreu após uma queda.O acidente aconteceu às 12h de domingo (5), no bairro Warnow Alto, perto da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando os bombeiros chegaram ao local, Ivani já não tinha sinais vitais. O Instituto Médico Legal de Perícias (IML) e a Polícia Militar também foram acionados.Ainda não há mais detalhes de como o acidente aconteceu. A Polícia Civil aguarda o resultado do laudo da perícia sobre a causa da morte para continuar as investigações. Por enquanto, o delegado Romildo Parno defende que não há indícios de crime.Ivani morava em um motorhome, casa sobre rodas, com seu marido, Félix, com quem viajava pelo país a bordo do veículo. As jornadas eram compartilhadas no canal Motorhome Sabiá, gerido pelos dois. Na noite desta segunda-feira (6), Félix usou o canal para prestar homenagem à esposa, com a publicação do último vídeo gravado por ela. Na descrição do conteúdo, ele diz “descanse em paz minha sabiazinha”.