Equipes atuaram durante a manhã desta terça-feira - Reprodução / TV Globo

Publicado 07/06/2022 10:27 | Atualizado 07/06/2022 10:30

Recife - Um adolescente de 13 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após a queda de mais uma barreira no Recife , em Pernambuco, na madrugada desta terça-feira (07). Com o novo deslizamento, o número de vítimas fatais da tragédia chega a 129 . O jovem foi identificado como Lucas Daniel Nunes da Silva, de 13 anos.

A barreira caiu por volta de 4h20, após uma madrugada de fortes chuvas , nas ruas José Amarino dos Reis e Vencedora, no bairro Alto Santa Terezinha, na Zona Norte do Recife. O adolescente chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o jovem não resistiu. As outras três vítimas foram resgatadas com vida, segundo informações da TV Globo.

Cerca de 20 militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, em cinco viaturas. As buscas foram finalizadas por volta de 6h50. Cinco casas foram atingidas pelas chuvas. Os feridos removidos do local seriam duas mulheres que não tiveram a identidade revelada, e um homem, de 43 anos, identificado como Marcos Pereira, que sofreu uma fratura na perna.