Chuva alagou avenida na Guabiraba, na Zona Norte do Recife, neste sábadoReprodução/TV Globo

Publicado 04/06/2022 20:34

Recife - Chuvas intensas voltaram castigar a cidade de Recife, neste sábado (04), depois de uma semana dos fortes temporais que causaram a morte de 128 pessoas. Além de pontos de alagamento, também houve deslizamento de uma barreira e a queda de um pontilhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros local, não houve vítimas.

Ainda segundo a corporação, uma barreira caiu no Córrego do Boleiro, no bairro em Nova Descoberta, perto da Escola Poeta. Agentes foram acionados para o local e verificaram que uma casa foi atingida pelo deslizamento. A residência precisou ser isolada e a Defesa Civil foi chamada.

Um pontilhão também caiu na Rua Erundina Negreiro de Araújo, no Córrego do Jenipapo, devido ao nível da água que acabou subindo além do normal por conta das chuvas.

Nesta sexta-feira, a Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC) emitiu alerta de chuvas moderadas, ocasionalmente fortes na cidade. Ainda de acordo com a companhia, choveu 74 milímetros no Córrego do Jenipapo, no Recife; 71 milímetros em Bonsucesso, em Olinda; e 56 milímetros em Tabajara, também em Olinda. Ainda no Recife, houve chuvas de 58 milímetros em Nova Descoberta e de 54 milímetros em Dois Unidos.



Tragédia deixou 128 mortos no Grande Recife

O desastre, provocado pelas chuvas que atingiram o estado de Pernambuco, é agora o segundo maior da história local. Ao todo, 9,3 mil pessoas estão desabrigadas e 31 municípios já declararam situação de emergência.



O corpo de Mercia Josefa foi localizado com a ajuda de um cão farejador. O animal indicou o local onde estava a mulher por volta de 7h30. Na segunda, as equipes encontraram a irmã de Mercia, a dona de casa Rute Soares Nascimento, de 49 anos. No dia do deslizamento os bombeiros conseguiram resgatar os filhos de Mercia com vida. Os dois estavam na casa com a mãe.