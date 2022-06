Homem é preso após tentar transportar 250 mil clandestinamente para o Uruguai - Divulgação/PF

Homem é preso após tentar transportar 250 mil clandestinamente para o Uruguai Divulgação/PF

Publicado 04/06/2022 10:31

Um homem foi preso nesta sexta-feira (3) no município de Chuí, no Rio Grande do Sul, após tentar cruzar a fronteira do Brasil com o Uruguai de carro transportando R$ 250 mil ilegalmente. O condutor do veículo, um argentino que reside no Brasil, foi autuado pelo crime de evasão de divisas, que tem pena de até seis anos de reclusão.

Em uma ação ostensiva, a Polícia Federal revistou o veículo, que tinha placa do Uruguai, e seguia em direção ao país vizinho. Na vistoria, os policiais encontraram uma mochila com R$ 250 mil reais em espécie, valor que não foi declarado às autoridades.

O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal, onde foi preso em flagrante pelo crime de evasão de divisas. Agora, o homem está em um presídio da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.