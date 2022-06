Postagem mente ao afirmar que houve montagem em foto publicada por revista - Arte/Comprova

Brasil - É falso o post que afirma ter havido montagem em foto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante evento em Porto Alegre (RS), em publicação na revista Veja. A mesma imagem foi encontrada em canais oficiais do ex-presidente. Ao Comprova, a Veja afirmou não ter feito qualquer edição na imagem.*



A mesma foto usada na postagem falsa pode ser vista na capa de um vídeo postado na conta do Instagram oficial de Lula:

Foto aparece na capa de um vídeo postado na conta oficial de Lula no Instagram Reprodução



A imagem também aparece no Flickr oficial de Lula

Flickr oficial de Lula traz a imagem Reprodução

Na versão original da imagem no Flickr, em alta resolução, é possível ver que a mão esquerda do ex-presidente está sendo encoberta pelo paletó, provavelmente em razão do movimento ascendente do outro braço, o que causa inclinação na posição da roupa:

Foto baixada no Flickr oficial de Lula Ricardo Stuckert

O Comprova obteve o arquivo original da foto, cujos metadados, ao serem analisados clicando com o botão direito do mouse, mostram a data do registro, dia 1º de junho, dia do evento em Porto Alegre, e características da câmera utilizada:

Foto original com as informações de captura Reprodução

As informações são as mesmas que também aparecem no Flickr oficial de Lula:



As informações de captura da foto no Flickr oficial de Lula Reprodução



No site oficial de Lula , o Comprova encontrou uma foto semelhante à utilizada pela Veja. A correspondência de personagens, roupas, faixas, bandeiras e decoração do palco, permite confirmar que a cena foi registrada no mesmo momento da foto publicada pela revista. Na imagem semelhante, a mão esquerda do ex-presidente também aparece encoberta pela manga do paletó:

Foto semelhante à usada pela Veja também foi registrada por Ricardo Stuckert e mostra mão de Lula escondida pelo paletó Ricardo Stuckert/Divulgação

*Conteúdo investigado por O DIA e Plural Curitiba. E verificado por CBN Cuiabá, Folha de S. Paulo, Correio de Carajás, Estadão, A Gazeta, Rádio BandNews FM, Metrópoles, SBT e SBT News.