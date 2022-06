Encontro - J. Emilio Flores

EncontroJ. Emilio Flores

Publicado 11/06/2022 17:05

Michelle Bolsonaro postou na tarde deste sábado, 11, alguns registros do encontro que teve a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, no Walt Disney Concert Hall, uma casa de espetáculos localizada na cidade de Los Angeles. As esposas dos chefes de Estado dos Brasil e dos EUA estiveram na 9ª edição da Cúpula das Américas.



"Obrigada por nos receber tão bem e com tanto carinho. Jill é linda, alegre, acolhedora e muito atenciosa", escreveu a mulher do presidente Jair Bolsonaro em seu perfil no Instagram.

Também aparecem nos registros de Michelle a primeiras-dama Fabiola Yáñez, da Argentina, Yazmín Colón de Cortizo, do Panamá e Silvana Abdo, da República do Paraguai.

O encontro foi organizado pela Aliança de Mulheres de Chefes de Estado e Representantes, que tem Michelle Bolsonaro como coordenadora desde outubro de 2021.O grupo, formado por primeiras-damas de nove países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguai e República Dominicana, que também estavam no evento.

Motociata de Bolsonaro

Neste sábado, Bolsnoaro participou de uma motociata com apoiadores em Orlando. O presidente afirmou que sua viagem ao país levou a uma aproximação com o presidente norte-americano, Joe Biden. "Nossa passagem pelos Estados Unidos foi marcante, com aproximação com o atual presidente. Tenho certeza, bons frutos colheremos para todos nós", declarou o chefe do Executivo antes de sair com sua moto - desta vez utilizando capacete, o que por vezes deixa de fazer em motociatas no Brasil.

O blogueiro Allan dos Santos esteve presente no ato em apoio ao governo federal. Ele é considerado foragido pela polícia brasileira.