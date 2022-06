O pai da criança que morreu ao cair do 11º andar do prédio, em Praia Grande, foi preso por abandono de incapaz com resultado em morte - Reprodução/Google Street View

Publicado 11/06/2022 14:33 | Atualizado 11/06/2022 14:34

Praia Grande - Uma criança de 6 anos morreu na madrugada deste sábado, 11, em decorrência de uma queda do 11º andar de um prédio, no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, no Litoral de São Paulo.

De acordo com a investigação inicial da Polícia Civil, a criança estava sozinha no momento do acidente, pois o pai teria se ausentado para deixar a namorada em casa. O homem, de 39 anos, foi preso por abandono de incapaz com resultado de morte.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) confirmou ter recebido um chamado para atendimento de uma ocorrência de queda de edifício por volta das 3h45 deste sábado. A apuração inicial revelou que a criança, ao perceber que estava sozinha, se desesperou e se dirigiu em direção à sacada do apartamento para pedir socorro. Ela não resistiu ao impacto da queda no estacionamento do prédio e morreu no local.



Após o registro da ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, a Secretaria de Segurança do Estado divulgou uma nota oficial.



"O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande como abandono de incapaz. A Polícia Militar foi chamada na madrugada deste sábado (11) para atender a ocorrência e, no local, encontraram a criança, de 6 anos, caída no chão do prédio. A morte foi constatada por uma equipe do SAMU. O pai da vítima foi preso em flagrante e encaminhado à audiência de custódia. Demais informações serão preservadas para garantir a autonomia do trabalho policial no esclarecimento do crime", diz a nota.