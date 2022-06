O presidente Jair Bolsonaro participa da primeira motociata internacional em Orlando e preocupa o Itamaraty - ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro participa da primeira motociata internacional em Orlando e preocupa o Itamaraty ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/06/2022 09:53 | Atualizado 11/06/2022 10:00

Orlando - Após representar o Brasil na IX Cúpula das Américas, sediada em Los Angeles, Califórnia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na motociata organizada pelo grupo 'Yes Brasil USA', na manhã deste sábado em Orlando, na Flórida. A visita do chefe do Executivo à terra da Disney já estava prevista neste fim de semana para inauguração do vice-consulado do Brasil na cidade.

A primeira motociata internacional é a 'cereja no bolo' de uma prática que se tornou hábito na agenda presidencial, que ignorou as críticas e orientações científicas e de controle sanitário para evitar aglomerações devido à alta taxa de mortalidade da covid-19 no Brasil. O Itamaraty não escondeu preocupação com o 'tour'.

Além do temor de um possível mal-estar com o governo dos Estados Unidos, a segurança do presidente é outro ponto que tem tirado o sono de diplomatas, agentes e militares que integram o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

De acordo com o grupo de apoiadores brasileiros que reside em Orlando e organza o evento, a expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas participem da motociata. Com ordem de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e, portanto, considerado foragido pela Justiça do Brasil, o jornalista e Youtuber bolsonarista Allan dos Santos seria outro nome confirmado no evento.



Com a popularidade em baixa, Bolsonaro, pressionado pela inflação recorde, em especial no setor de alimentos e de combustíveis, ainda não superou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT, em nenhuma das pesquisas de intenções de votos realizadas e registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Em busca da reeleição, conta com o apoio dos brasileiros que vivem na Flórida.

No pleito de 2018, ele recebeu mais de 80% dos votos no primeiro turno e mais de 90% no segundo turno na região. Dos quase 2 milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, cerca de 500 mil estão na Flórida.