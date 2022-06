Ladrão atrapalhado! Homem fica preso no telhado ao tentar assaltar mercadinho - Reprodução

Publicado 10/06/2022 21:56

Natal - Um homem que tentava assaltar um mercadinho ficou preso pelo pescoço no telhado do local. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10), na cidade de Pau de Ferros, localizada no inteior do Rio Grande do Norte.



O estabelecimento, que pertence a um comerciante de 90 anos, vem sendo alvo frequente de tentativas de assalto e arrombamento, segundo informações da Polícia Civil local.

O dono do mercadinho relatou que acordou por volta das 2h30 da manhã ouvindo barulhos vindo do telhado e, quando foi verificar do que se tratava, ele se deparou com o ladrão preso pelo pescoço.

O homem estava gritando por socorro e ficou preso em uma espécie de armadilha feita pelo comerciante. Ele explicou que diminuiu o espaço entre as estruturas de madeira que sustentam as telhas, com o intuito de dificultar a invasão de criminosos no local.

O idoso de 90 anos chamou a polícia e o suspeito foi retirado do local e logo em seguida preso em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido preso outras vezes por furto. O ladrão foi encaminhado ao Presídio Regional de Pau dos Ferros.