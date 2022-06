País acumula 666.180 vidas perdidas para a doença - Daniel Castelo Branco

Publicado 11/06/2022 20:30

O Brasil registrou, em 24 horas, 114 mortes por covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (11) pelo Ministério da Saúde. O número de casos ficou em 27.796.



Desde o início da pandemia, as mortes somaram 668.074 e o número total de casos confirmados, 31.445.137.



Ainda segundo o boletim, 30.182.173 pessoas se recuperaram da doença e 594.890 estão em acompanhamento. No levantamento de hoje, não consta atualização do Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins, além dos óbitos em Mato Grosso do Sul.



Estados



São Paulo lidera o número de casos, com 5.591.276, seguido por Minas Gerais (3.478.575) e Paraná (2.569.772). O menor número de casos é registrado no Acre (125.176).



Em relação às mortes, São Paulo apresenta o maior número (169.836), seguido de Rio de Janeiro (73.870) e Minas Gerais (61.719). O menor número de mortes está no Acre (2.002), estável em relação ao boletim de ontem.