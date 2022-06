Vítima caminha com a mão no peito após ser atacada e é socorrida por colegas - Reprodução

Publicado 07/06/2022 08:41

Porto Alegre - Um homem identificado como Marcelo Camilo, 36 anos, foi morto, nesta segunda-feira, na cidade de São Leopoldo, Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ataque aconteceu durante uma discussão por conta do horário estipulado para tomar café. Segundo relatos, o suspeito, que não teve a identidade revelada, seria chefe da vítima. A empresa, no entanto, nega a informação e diz que a dupla exercia a mesma função, mas o criminoso teria mais tempo de trabalho.

Imagens do circuito interno de segurança da empresa mostram o momento em que a vítima chega em outro setor após ser atacado com a mão no peito. O suspeito se aproxima e segue Marcel, sem prestar socorro e depois, sai do local caminhando. A vítima sofreu duas perfurações no peito com objeto cortante.

Marcelo chegou a ser socorrido após o ocorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu três paradas cardíacas antes de morrer no hospital. O suspeito é considerado foragido e já tem passagem pela polícia por ameaça.