Rottweiler pula de carro em movimento e ataca mulherReprodução TV

Publicado 06/06/2022 20:54 | Atualizado 06/06/2022 20:57

São Paulo - Uma mulher e seu cão foram atacados por um cachorro da raça rottweiler. O caso aconteceu no último domingo (5), em Ribeirão Preto, São Paulo.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o cachorro pula de um carro em movimento e ataca a vítima, que passeava com seu cão, o marido e o filho.

As imagens também mostram que o companheiro da mulher agarrou o menino, na tentativa de protegê-lo. Em seguida, o dono do animal desce do carro para contê-lo.

Segundo informações da EPTV, afiliada da TV Globo, a mulher teve arranhões nos braços e nas costas, mas passa bem. Já o homem e a criança não se feriram.