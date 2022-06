Grazi Massafera - Dilson Silva/AgNews

Publicado 07/06/2022 13:51 | Atualizado 07/06/2022 14:57

Rio - Grazi Massafera participou de um ensaio fotográfico na Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (7). Ela vestia uma maiô laranja, com um recorte até a barriga. Em seguida, a atriz trocou o look para um maiô branco com kimono da mesma cor e prendeu o cabelo.

A atriz foi clicada caminhando pela beira do mar e também fazendo poses em frente a um espelho, enquanto era seguida pela equipe de filmagem. Para manter a forma, Grazi faz exercícios físicos com personal trainer e ioga.