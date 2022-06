Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Gabriel MedinaReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 21:46 | Atualizado 09/06/2022 21:47

Rio - Após se destacar em seu retorno às competições internacionais de surfe , Gabriel Medina interagiu com fãs nesta quinta-feira. Durante viagem a El Salvador, o surfista abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionado se tem vontade de ter filhos.

"Meu maior sonho", declarou o atleta com um emoji apaixonado, na legenda da foto em que faz um sinal de positivo com a mão. Em outro momento, Gabriel também revelou os assuntos sobre os quais passaria "horas conversando": "Sobre o mundo, ET, corpo humano, relacionamentos, visão de vida. Deu até vontade de falar umas coisas, mas é ai que começa a viagem toda", brincou.

Gabriel Medina está solteiro desde janeiro deste ano, quando anunciou o fim do casamento com Yasmin Brunet. Em março, o ex-casal supreendeu os fãs ao apagar todas as fotos que os dois tinham juntos nas redes sociais. "Pessoas boas te trazem felicidade. Pessoas ruins te trazem experiência. E pessoas más te trazem uma lição. Em todas as ocasiões, quem tem que ficar, fica. O que é verdadeiro, permanece. E o que não é, some", disse o atleta, na época.