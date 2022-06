Jéssica Ellen mostra a barriguinha da 1ª gravidez em selfie no espelho do elevador - Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 18:48 | Atualizado 09/06/2022 18:52

Rio - Jéssica Ellen encantou os seguidores, nesta quinta-feira, ao compartilhar uma foto tirada na frente de um espelho em que mostra a barriguinha de sua primeira gravidez. No clique compartilhado no Instagram, a atriz de 29 anos posa com uma camisa de estampa animal print amarrada logo abaixo dos seios, evidenciando o avanço da gestação.

"Oi, barriguinha. Oi, neném!", escreveu a artista na legenda da postagem, em que colecionou elogios de fãs e amigos. "Como eu amo vocês!", declarou o ator Dan Ferreira, com quem Jéssica espera seu primeiro filho. "Ah, que linda", comentou Karina Teles, de 'Pantanal'. "Mamãe do ano", disse uma seguidora.

Atualmente competindo na "Dança dos Famososo", Jéssica Ellen anunciou sua primeira gravidez em maio deste ano. A atriz e o noivo, Dan Ferreira, compartilharam a notícia em postagens nas redes sociais. "Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu, me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida não para!", escreveu a artista, na época.

