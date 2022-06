Deolane Bezerra - Reprodução/Record

Rio - Após Luísa Sonza expor um boicote de marcas a famosos que se posicionam politicamente , Deolane Bezerra foi ao Twitter revelar que também perdeu patrocinadores recentemente. Nesta quinta-feira, a influenciadora, que declarou seu apoio ao ex-presidente Lula (PT), avisou que não pretende se calar sobre suas opiniões políticas, mesmo depois de ter problemas com os patrocinadores de um evento que está organizando.

"Vocês devem ter visto que muitos artistas estão 'perdendo' publicidades e trabalhos por se posicionar, estou fazendo meu Arraial e tô tendo bastante dificuldades com as empresas que não aceitam eu não me 'silenciar'", começou a advogada. "Não tenho como me silenciar quando vejo o povo brasileiro passando fome de novo, eu posso perder o dinheiro dessas marcas, mas NUNCA vou me calar e deixar de me posicionar!", enfatizou.

Em seguida, Deolane ainda alfinetou as celebridades que preferem se manter neutras e ainda mandou um recado para as empresas que quiserem contratar sua publicidade. "Todos os 'silenciados' já declararam seu lado, eu não irei me igualar e manter o país na situação que está, a raiva e a tristeza já assolaram o mundo nos últimos anos. Obrigada àqueles que se mantiveram comigo e, aos novos que quiserem chegar, aqui o respeito vai sempre prevalecer. Mas aceitar quieta e tentarem me silenciar por 'cancelamento', isso não vai colar comigo", finalizou.

Mais cedo, a cantora Luísa Sonza fez um longo desabafo e revelou que diversas marcas estão cancelando campanhas de publicidade com celebridades e influencers que se posicionam politicamente. Sem esconder a indignação, a artista confessou sua preocupação com o cenário atual.

"Pelo meu tamanho, eu fecho a publicidade que eu quiser hoje em dia, independente de qualquer coisa. Eu falo isso pela minha preocupação com o que estamos virando, tenho medo de nos tornarmos uma sociedade que simplesmente não se posiciona mais", disse. "Eu não quero viver num país burro com jovens que só podem postar dancinhas, fazer fotos bonitas nas redes sociais e apenas isso ser de acordo com o que as marcas querem", acrescentou Sonza.

