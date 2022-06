Léo Santana comenta saída da banda Parangolé - Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 16:04

Rio - Léo Santana foi o convidado do 'Podpah' da última quarta-feira (08) e abriu o jogo sobre a saída da banda Parangolé, em 2014. O artista afirmou que a decisão de seguir em carreira solo aconteceu de forma natural.

"Foi do nada. Não teve planejamento para eu pensar e sair em carreira solo, foi muito natural. Todos os programas de TV que eu ia me apresentar eu ia só. Era a banda Parangolé, mas só quem vai é o Léo. No máximo iam duas bailarinas minhas. 'Com vocês, Parangolé', e entrava sozinho. Poxa, o Parangolé é o menino? Em todo lugar que eu ia as pessoas gritavam meu nome. Começou de forma automática os locutores de shows anunciarem 'daqui a pouco vêm aí Léo Santana… e Parangolé'", relatou.

O cantor ainda relembrou um conselho que recebeu de um amigo sobre a permanência no Parangolé. "Eu comecei a absorver isso, mas não comentava com ninguém, nem com minha mãe, meus pais, minhas irmãs. Eu precisava falar com alguém para ver o que eles acham. Aí comentei com um amigo irmão meu, perguntei a ele o que achava e ele disse que eu ia me f**, me deu referências de cantores que saíram em carreira solo e não deram certo. Hoje a gente nem é mais amigo. Ai eu falei com meu empresário e ele me orientou a planejar, continuar com o Léo Santana e Parangolé por um tempo e depois Parangolé foi sumindo aos poucos. Muitas pessoas acham que eu sempre fui o Léo Santana", disse.