Publicado 09/06/2022 15:58

Rio - Joelma foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pela Covid-19. O boletim médico da artista, que está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, foi divulgado através do Instagram nesta quinta-feira (9). A previsão é que ela receba alta neste fim de semana.

"O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 6 para realização de check-up após quatro episódios de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana", informa a nota.

Após a alta hospitalar, a recomendação médica é que Joelma permaneça em repouso. "Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários", reforça o comunicado.

Devido o estado de saúde da cantora, três shows dela foram cancelados neste fim de semana: em Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP).