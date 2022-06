Maísa - Reprodução / Instagram

Publicado 09/06/2022 21:00 | Atualizado 09/06/2022 21:13

Rio - Maisa Silva acabou com a curiosidade dos fãs sobre sua vida amorosa, nesta quinta-feira (9), ao responder a uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. Solteira desde dezembro do ano passado, a atriz e apresentadora de 20 anos abriu o jogo às vésperas do Dia dos Namorados, que será comemorado neste domingo (12).

"Este ano, a minha vida amorosa foi dar uma volta e nunca mais voltou (risos)", brincou a artista, que terminou, recentemente, o namoro de quatro anos com Nicolas Arashiro. Ainda interagindo com os fãs, Maisa já adiantou que pretende passar o dia 12 de junho cercada por outras amigas solteiras.

Outro internauta questionou se a atriz namoraria alguém que não é famoso novamente, ao que ela respondeu. "Só namorei uma vez na vida e não foi com conhecido da mídia (risos), então é óbvio que sim! Inclusive, até prefiro", afirmou.

Em seguida, Maisa também dividiu com os fãs os sonhos e planos que tem para o futuro: "Tenho muitos objetivos ainda, tanto na minha vida pessoal quanto na minha carreira. Acho que eles sao combustível pra eu correr atrás das minhas conquistas. Atualmente, adoraria fazer um projeto fora do país, filme/série. E também fazer um evento com a minha empresa que tenho 'organizado' na cabeça", disse.