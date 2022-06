Jorge Aragão suspende shows para tratar problema na vesícula - Reprodução/Instagram

Jorge Aragão suspende shows para tratar problema na vesículaReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 20:18 | Atualizado 09/06/2022 20:22

Rio - Após ser internado no hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio , Jorge Aragão anunciou uma pausa em sua carreira para tratar um problema na vesícula. Nesta quinta-feira, a assessoria de imprensa do cantor informou que o artista deve passar por uma cirurgia em breve e, por isso, os shows que o artista de 73 anos faria nos próximos dias serão adiados.

fotogaleria

"O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o seu afastamento, temporário, de suas atividades profissionais devido ao seu quadro hospitalar, que prevê uma cirurgia na vesícula para os próximos dias. Sendo necessário, logo após, alguns dias de dedicação integral à sua recuperação", diz a nota divulgada pela equipe.

Além de pedir desculpas aos contratantes e ao público, a assessoria do cantor adianta que as apresentações marcadas para o mês de junho "serão remanejadas para outras datas, ainda em negociação". De acordo com a equipe, os ingressos que já foram adquiridos serão válidos para as novas datas. "Atendendo às orientações médicas, [Aragão] seguirá em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente recuperada, estando assim apto a voltar para sua rotina de trabalho".

Jorge Aragão foi internado, na última quarta-feira, no hospital Copa D'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio, para continuar o tratamento de um problema na vesícula que já acompanha há dois anos. A situação poderá ser resolvida com uma cirurgia, que teria sido realizada em 2020 mas foi suspensa devido à covid-19.