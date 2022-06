Jorge Aragão é internado para tratar problema na vesícula, mas passa bem - Divulgação

Publicado 08/06/2022 17:52 | Atualizado 08/06/2022 18:03

O cantor e Jorge Aragão foi internado em hospital no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (8). O compositor está no Copa D'Or, em Copacabana, Zona Sul da cidade, para tratar de um problema na vesícula, que vem acompanhando desde 2020.

Segundo a assessoria do cantor, o quadro deveria ser solucionado por cirurgia, mas o procedimento não pôde acontecer devido à covid-19. "Aragão afirma que está bem e agradece o carinho e preocupação do seu público", comunicou a equipe do compositor.

O DIA aguarda mais informações sobre o estado de saúde do cantor.