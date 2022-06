Taylor Hawkins morre aos 50 anos - Reprodução

Publicado 08/06/2022 15:58 | Atualizado 08/06/2022 16:06

Rio - A banda Foo Fighters fez um anúncio em suas redes sociais que fará dois shows no mês de setembro em homenagem ao baterista Taylor Hawkins, que morreu em março. Ao lado da família do músico, eles se apresentarão em Londres, na Inglaterra, no Wembley Stadium, no dia 3 de setembro, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, no Kia Forum, no dia 27 de setembro.

"Para o nosso querido amigo, nosso companheiro de banda fodão, nosso amado irmão... Foo Fighters e a família Hawkins trazem para vocês os Taylor Hawkins Tribute Concerts", anunciou a banda, que logo após a perda do integrante, cancelou a agenda de shows.



Também foi compartilhado nas redes sociais da banda um comunicado da família de Hawkins.

"Meus mais profundos agradecimentos e admiração vão para a comunidade global do Foo Fighters e para os fãs de Taylor em todo o mundo pela demonstração de amor que cada um de vocês mostrou ao nosso amado Taylor. (...) Em comemoração à sua vida, agora cabe a todos nós, que mais o amamos, honrar o legado de Taylor e a música que ele nos deu. Obrigado a todos mais uma vez pelo carinho e simpatia. Taylor amou todos vocês e nós também amamos vocês. Com gratidão", escreveu Alison Hawkins, viúva do baterista. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 17 de junho.



Aos 50 anos, Taylor foi encontrado morto no hotel que se hospedava com a banda em Bogotá, na Colômbia, durante a turnê pela América do Sul. Dias depois da morte, foi constatado que o coração de Hawkins tinha o dobro do peso normal e entrou em colapso após músico usar heroína e outras drogas. Ele se apresentaria com a banda no último dia do Lollapalooza, mas o show foi cancelado. Taylor deixou mulher e três filhos.