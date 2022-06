Alok surpreende fãs ao mostrar queimaduras após exposição solar - Reprodução / Instagram

Alok surpreende fãs ao mostrar queimaduras após exposição solar Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2022 12:52 | Atualizado 08/06/2022 12:55

Rio - Alok chocou os fãs ao usar as redes sociais, na noite de terça-feira, para compartilhar registros de seu corpo coberto por queimaduras de sol após ir à uma praia em Miami, nos Estados Unidos. No Instagram, o DJ apareceu com a pele extremamente vermelha e confessou que não é a primeira vez que deixava de usar proteção solar.

fotogaleria

"Já tinha me queimado várias vezes antes, mas igual a essa aqui? Nunca. Inacreditável, o corpo inteiro", lamentou. "Duas coisas. Sou um idiota e não aprendo nunca", escreveu em uma das fotos.

"Romana vai me matar. Nunca aprendo", legendou um dos vídeos, referindo-se à esposa, que é dermatologista. "Essa é a última vez que fico camarão. Na moral, está ardendo muito! Agora eu aprendi!", prometeu.