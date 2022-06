Glória Pires recebe carinho dos filhos na estreia de 'A Suspeita'

Rio - Glória Pires recebeu o carinho dos filhos Ana Morais, de 21 anos, e Bento Morais, de 17, na pré-estreia do filme "A Suspeita", em um shopping na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. O cantor Orlando Morais, marido da atriz, também compareceu ao evento.

No longa, Glória Pires vive Lúcia, uma mulher que decide se aposentar de seu cargo na Polícia Civil após ser diagnosticada com Alzheimer. No entanto, ela acaba se tornando suspeita na investigação de seu último caso. O filme deve chegar aos cinemas para o público em geral no dia 16 de junho.

Famosos como Rodrigo Fagundes, Maria Clara Gueiros, Carol Macedo, entre outros, também estiveram na pré-estreia.

