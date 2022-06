Após surgir com o rosto inchado, Joelma é internada para fazer exames em SP - Reprodução

Publicado 08/06/2022 17:04 | Atualizado 08/06/2022 17:12

Joelma foi internada em um hospital em São Paulo, nesta quarta-feira (8), para acompanhar sequelas da covid-19. Após aparecer com o rosto inchado e preocupar os fãs durante shows no Pará e no Rio de Janeiro, a cantora afirmou que os sintomas seriam consequência do vírus, que contraiu, pela última vez, no mês de janeiro.

Em suas redes sociais, Joelma compartilhou uma foto no hospital e tranquilizou os seguidores. "Fazendo exames de rotina enquanto edito o DVD a todo vapor! Energias recarregadas pros shows do fim de semana", revelou ela. Na publicação, fãs deixaram mensagens carinhosas e desejaram melhoras à cantora.

Segundo o colunista Léo Dias, Joelma está no Hospital São Luiz Itaim e sofre de um problema de saúde chamado Anasarca, um inchaço causado pelo acúmulo de líquido na região do rosto. As fontes de Léo afirmaram que a cantora deve ser liberada ainda nesta quarta-feira (8).

Na semana passada, a artista surgiu com o rosto inchado pela primeira vez, durante um show na cidade de Parauapebas, no Pará. Na ocasião, a assessoria da paraense justificou que o problema seria consequência da covid-19, após ser contaminada pela terceira vez. Em seu segundo show com o rosto inchado, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (4), ela comentou sobre o assunto enquanto estava no palco.

"Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê. Obrigado pelas orações de todos os meus fã-clubes. Obrigado, meus amores. É, galera! É a quarta vez que pego Covid. E toda vez que pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal, é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não sou só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas que está de pé e é isso que importa", declarou ela.

Antes da apresentação, Joelma precisou cancelar compromissos com a imprensa e o atendimento aos fãs na estreia de sua turnê "Isso é Calypso", na tradicional festa de São João da Feira de São Cristóvão. Momentos antes de subir ao palco, a assessoria de imprensa da cantora comunicou que ela não estava bem e que não receberia convidados em seu camarim.