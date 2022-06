Solange Couto durante entrevista para o ’Papagaio Falante’ - Reprodução/Youtube

Solange Couto durante entrevista para o ’Papagaio Falante’Reprodução/Youtube

Publicado 09/06/2022 19:52

Rio - Durante entrevista para o podcast 'Papagaio Falante', Solange Couto desabafou sobre um episódio de racismo que sofreu em uma agência bancária no Rio de Janeiro. A atriz contou que um dos gerentes insinuou que fosse um interesse amoroso do colega.

"Eu fui vítima de racismo na primeira vez de um igual. Por uma pessoa da mesma cor que eu. É muito ruim. O gerente era super meu amigo. Eu levei dois meses sem ir à agência e fui lá confirmar se tinha entrado um pagamento. Cheguei, vi um paletó na cadeira, vi um negro de camisa, gravata e tal e falei: 'Cadê o Pezino?' O cara olhou pra minha cara, desceu até o pé, voltou e o olhou pra minha cara: 'Por que, tu é pega dele?'", disse.

"Eu perguntei o que era pega e ele disse que o gerente era ele. E eu falei 'Péssimo, péssimo'. Ele insinuou com todas as letras que eu era uma comida do gerente. Eu falei: 'querido, eu sou cliente e vou tirar minha conta dessa agência, não quero assunto com você porque minha panela de peixe tá furada'", completou.