Preta Gil posa com vestido coladinho e desabafa sobre medo de julgamentos - Reprodução/Instagram

Preta Gil posa com vestido coladinho e desabafa sobre medo de julgamentosReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 17:22

Rio - Preta Gil deu um show de sinceridade em sua postagem mais recente no Instagram, nesta quinta-feira. A cantora compatilhou as fotos de sua participação no "Saia Justa", do GNT, e exibiu a boa forma ao posar com um vestido preto colado ao corpo. Na legenda, a artista revelou o medo que teve de que internautas a acusassem de editar as imagens para ficar mais magra.

fotogaleria

"Ontem, quando vi essa foto, me achei linda! Mas, em seguida, me deu um receio de postar, fiquei preocupada das pessoas acharem que eu 'fiz Photoshop' para mudar meu corpo. Tudo isso por questão de ângulo, luz e vestido mais justo, que resultou em uma silhueta mais fina! E eu acabei ficando com medo das críticas! Loucura, né? A que ponto chegamos!", desabafou.

Em seguida, Preta completou a postagem com uma reflexão: "O julgamento adoece e faz a gente perder a nossa essência e espontaneidade", declarou a famosa. Nos comentários, a empresária colecionou elogios dos fãs e amigos: "Você é linda de todo jeito, minha deusa! Te amo, te admiro e você me representa!", escreveu uma seguidora. "Autêntica e maravilhosa! A braba", disparou outra internauta.

Confira: