Rodrigo Mussi Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 14:14

Rio - Após rumores de que o nome de Rodrigo Mussi é um dos mais desejados para integrar o elenco de 'A Fazenda 14', da Record TV, o gerente comercial revelou se toparia participar do reality rural, em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

“Eu vi que estão publicando o meu nome como um dos mais desejados pela produção da 'Fazenda', mas isso ainda nem passou pela minha cabeça. Hoje, de verdade, eu estou pensando integralmente na minha recuperação total”, contou o ex-BBB, que sofreu um grave acidente de carro no fim de março.

Rodrigo ainda deixou claro que seu contrato com a TV Globo está vigente e falou sobre seus planos profissionais. “Tenho focado no mercado publicitário. Sigo com contrato com a Globo também. Então, assim, sendo sincero, A Fazenda nem passou pela minha cabeça ainda. Eu até tomei um susto ao ler nas redes sociais algumas notas sobre o assunto”.

Acidente

No dia 31 de março, Rodrigo Mussi foi vítima de um grave acidente de carro após sair de um jogo de futebol, em São Paulo. O ex-BBB estava no banco de trás de um veículo solicitado por aplicativo, que acabou colidindo em um caminhão, após o motorista dormir enquanto dirigia. Ele sofreu muitos ferimentos e foi internado no Hospital das Clínicas, onde permaneceu por cerca de um mês.

Rodrigo, de 36 anos, passou por uma série de cirurgias na cabeça e pernas e, por fim, foi transferido para um centro de reabilitação, onde realizou sessões de fisioterapia e fono para recuperar as habilidades afetadas pelo acidente.