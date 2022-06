Luísa Sonza - Reprodução/Twitter

Luísa SonzaReprodução/Twitter

Publicado 09/06/2022 15:59 | Atualizado 09/06/2022 16:40

Rio - Luísa Sonza usou sua conta no Twitter, nesta quinta-feira (9), para fazer um longo desabafo. A cantora afirmou que diversas marcas estão cancelando campanhas de publicidade com celebridades e influencers que se posicionam politicamente. Indignada, ela deixou claro que devido à sua fama, pode escolher a publicidade que quiser, mas que a situação é muito preocupante.

fotogaleria

"É de uma tristeza profunda saber que as marcas estão derrubando campanhas de publicidade com celebridades e influencers que SE POSICIONAM POLITICAMENTE. O que deveria ser uma NECESSIDADE para se contratar. Eu fico indignada", escreveu.

"Vocês querem INFLUENCERS que influenciam o quê? Só a comprar seus produtos? Porque eu acredito numa influência real que melhora nossa sociedade e faz o jovem pensar, querem pessoas que só consomem o que vocês quiserem e não saibam falar nada sobre política e sociedade. Que futuro vocês querem pra nós?", questionou a cantora.

"E de verdade, eu não falo isso por mim, pelo meu tamanho eu fecho a publicidade que eu quiser hoje em dia independente de qualquer coisa, eu falo isso pela minha preocupação com o que estamos virando, tenho medo de nos tornarmos uma sociedade que simplesmente não se posiciona mais", afirmou. "Eu não quero viver num país burro com jovens que só podem postar dancinhas, fazer fotos bonitas nas redes sociais e apenas isso ser de acordo com o que as marcas querem", disse Sonza.

É de uma tristeza profunda saber que as marcas estão derrubando campanhas de publicidade com celebridades e influencers que SE POSICIONAM POLITICAMENTE. O que deveria ser uma NECESSIDADE para se contratar. Eu fico indignada. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 9, 2022