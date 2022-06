Natlia Deodato nega crise com Jessilane, Lenn da Quebrada e Naiara Azevedo - Reprodução/Instagram

Natlia Deodato nega crise com Jessilane, Lenn da Quebrada e Naiara AzevedoReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 16:45

Rio - Natalia Deodato negou rumores de que estaria brigada com as amigas Linn da Quebrada, Jessilane e Naiara Azevedo. A ex-BBB não compareceu ao reencontro das "Comadres", grupo formado dentro do "BBB 22", mas garantiu que foi apenas um conflito de agendas.

fotogaleria

"Não aconteceu absolutamente nada! Apenas não estava em São Paulo na data que coincidiu da Naiara estar! Estou em Minas resolvendo minha mudança para o Rio de Janeiro", contou Nat ao iG Gente. "Fui convidada sim, temos grupo nosso e nada esfriou. Apenas não bateu a data como vai ocorrer várias vezes por conta da correria de trabalho", explicou ela.



Naiara e Jessi fizeram uma visita a Lina em sua casa em São Paulo. "O encontro aconteceu!", escreveu ao postar uma foto do trio com seu cachorro.