Ex de Britney Spears fez live no Instagram enquanto invadia a casa da cantoraReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 21:17 | Atualizado 09/06/2022 21:22

São Paulo - O casamento de Britney Spears e Sam Asghari, que acontece nesta quinta-feira (9) em Los Angeles, foi invadido pelo ex-marido da cantora Jason Alexander, segundo o site TMZ.

Jason mostrou o momento da invasão por meio de uma live no Instagram. Ele se aproximou da entrada do evento e disse aos seguranças que foi convidado pela própria cantora.

Mas, em um momento da live, a transmissão travou. De acordo com o site TMZ, as autoridades foram chamadas e ele foi imobilizado pela polícia na porta do casamento.

o ex noivo da britney invadiu a casa dela e fez uma live filmando o casamento aaaaaaaaaaa https://t.co/1VCMoG9Jv2 — Marcone (@marconerodr) June 9, 2022

Jason casou com Britney em 2004, em Las Vegas. Mas a união foi anulada 55 horas depois. Os dois eram grandes amigos, quando jovens.

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.