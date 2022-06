Tainá Müller relembra encontro com Jackie Chan em dia de 'TBT' - Reprodução/Instagram

Tainá Müller relembra encontro com Jackie Chan em dia de 'TBT'Reprodução/Instagram

Publicado 23/06/2022 14:44

Rio - Tainá Müller pegou os fãs de surpresa ao compartilhar uma foto do encontro que teve com Jackie Chan, o astro de Hong Kong conhecido por estrelar filmes recheados de kung fu e artes marciais. Em clima de nostalgia, a atriz usou a hashtag "TBT" ao mostrar o registro feito durante um evento em Bangkok, na Tailândia.

fotogaleria

"TBT que o Tintin pira: tio Jackie Chan do Ninjago", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram, brincando com o filho, Martin, de 6 anos, fruto do casamento com o diretor Henrique Sauer. Tainá não revelou a data da foto em que aparece sentada ao lado do astro de Hollywood, enquanto os dois posam sorridentes para o clique.

Nos comentários, fãs e amigos de Tainá foram à loucura com a postagem: "Rolê aleatório detectado", disse Felipe Andreoli. "Irado", reagiu Leandro D'Lucca, esposo da atriz Cléo. "Caraca", comentou Gentil Nascimento, cunhado de Müller, sem esconder a surpresa.

Alguns internautas ainda relacionaram o encontro ao bom desempenho da atriz como a protagonista da série policial "Bom Dia, Verônica", da Netflix. “Por isso que a Verônica luta bem”, afirmou uma seguidora. "Tá explicando com quem a Verô aprendeu a ser ninja!", declarou outra fã. "Que surto foi esse?", questionou uma terceira.

Confira: