Priscilla Alcantara critica comentários homofóbicos de Bruna KarlaReprodução/YouTube

Publicado 23/06/2022 14:07 | Atualizado 23/06/2022 14:31

Rio - Priscilla Alcantara não perdeu a oportunidade de rebater os comentários da cantora gospel Bruna Karla, que em uma entrevista com a também evangélica Karina Bacchi, revela que recusou se apresentar no casamento de um amigo por conta da orientação sexual dele. Praticante da fé cristã, Priscilla fez questão de afirmar que essa fala não reflete o que a religião ensina.

"É muito triste, é podre. É errado em muitos níveis. Cara, toda vez que eu for abrir a boca, a minha preocupação não deve ser emitir a minha opinião. Primeiro que opinião não foi feita para ser dada, ela foi feita para ter. Você só dá a sua quando te pedem", disse ela no podcast "PocCast".



"Quando você vai falar, você tem que fazer o exercício de sempre pensar em como a sua fala vai atingir o próximo. O que eu acredito é que eu tenho que ter cuidado em como as coisas que eu falo vai refletir em sua vida", acrescentou a artista.



Priscilla também deixou claro que não concorda com o uso da bíblia para justificar os comentários homofóbicos da cantora. "Jesus fala: 'novo testamento vos dou. Ame os próximos assim como eu te amei. Eu não vivo minha fé dessa forma: 'enquanto eu adoro a Deus, eu mato alguém'. Não existe isso, não reflete o Deus que eu acredito", disse.



A artista tem recebido fortes críticas da comunidade evangélica por ter abandonado o rótulo de "cantora gospel" e por fugir do esteriótipo dos praticantes da religião, como ter muitas tatuagens, por exemplo. No podcast, Priscilla também comentou sobre julgamentos de que ela teria se desviado da fé. "Desviei. Desviei do fanatismo religioso, desviei da hipocrisia, desviei da opressão religiosa. E quanto mais eu me desvio de tudo isso, mas eu me aproximo do meu alvo, que é Cristo", disse a cantora. "O que é ser cristão então? é cantar uma música com a temática religiosa? Pra mim não. Eu sou crente pra caramba", atestou ela.

Discurso polêmico

Bruna Karla gerou polêmica na internet por causa de seu posicionamento em entrevista ao "Podcast Positivamente", de Karina Bacchi. A cantora revoltou os internautas ao dizer que um homem, ao se casar com outro homem, estaria "escolhendo o caminho da morte eterna".

"Aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para a sua vida é libertação. O que Deus tem para a sua vida é o que ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você", disse Bruna.