Publicado 23/06/2022 21:28

Rio - Anitta surgiu revoltada em suas redes sociais, nesta quinta-feira, após viralizar um vídeo em que a cantora supostamente dá um beijo em seu segurança durante um show . No Twitter, a Patroa foi irônica ao descrever a maneira ideal para lidar com os ataques que recebe de internautas.

“Manual de como lidar com a internet hoje em dia: Crie sua própria realidade onde só existem três tipos de pessoas”, começou a artista, que listou: “1: As que te amam. 2: As que tão com inveja de você porque queriam algo que você tem. 3: As que não te conhecem. Fod*-se o resto. Fim. Sigam para mais dicas”, completou.

Em seguida, um seguidor reclamou dizendo que a cantora ignora pedidos feitos por fãs, o que foi entendido como uma indireta para a participação de Anitta no remix de "Dançarina", do DJ Pedro Sampaio . Sem papas na língua, a Poderosa rebateu: “Eu aceito super aceito sua sinceridade. E você? Aceita que eu escolhi tacar um fod*-se bem grande para eu seguir feliz na minha?”, disparou.

