Pedro Sampaio e Anitta no clipe de 'Dançarina - Remix' - Divulgação/André Nicolau

Pedro Sampaio e Anitta no clipe de 'Dançarina - Remix'Divulgação/André Nicolau

Publicado 23/06/2022 07:00

Rio - Para quem acompanha os hits que viralizaram no Brasil nos últimos dois anos, Pedro Sampaio não é um nome desconhecido. Depois de trabalhar com personalidades como Lexa, Luísa Sonza e Pabllo Vittar, o DJ repete a parceria com Anitta em sua primeira colaboração com artistas internacionais. Nesta quinta-feira, Pedro Sampaio lança o videoclipe do remix de 'Dançarina', que já colocou o Brasil para rebolar no pique da Poderosa desde a divulgação da versão original, em fevereiro deste ano.

fotogaleria

Em entrevista ao DIA, o carioca de 24 anos explica a ideia por trás da nova versão da música que lançou, primeiramente, com MC Pedrinho e, agora, retorna, com as vozes de Nicky Jam, Dadju e a "Garota do Rio". "O objetivo desse remix é internacional, é uma versão para o público global. Então, a ideia foi manter só o refrão em português pra continuar tendo a essência do Brasil ali, não só nessa parte, mas também na questão da produção", conta o DJ sobre a canção, que traz versos em espanhol e francês.

Enquanto a versão original de 'Dançarina' já conta com mais de 100 milhões de reproduções em plataformas digitais, Pedro Sampaio relembra como surgiu a ideia de lançar o remix em parceria com Anitta, com quem já divulgou o single 'No Chão Novinha', em dezembro do ano passado. "Desde a ideia do remix, a gente já pensava que a Anitta tinha que estar, porque, na música original, já tem o sample dela, de 'Menina Má'. Então, quando a música foi lançada, ela ajudou muito e já disse que queria participar do remix".



Na época em que a dupla se uniu em 'No Chão Novinha', a faixa acabou ganhando uma coreografia em redes sociais como TikTok e Instagram criada pelos próprios internautas. Dessa vez, Pedro e Anitta lançam o clipe de 'Dançarina - Remix', gravado nos Arcos da Lapa, Centro do Rio, com uma "dancinha" pronta para viralizar.

"Devido ao sucesso de 'Dançarina' original no TikTok e à grande repercussão que ela teve, a ideia foi trazer mais gatilhos de coreografia para o remix. Dentro do remix tem vários pontos da música que você consegue tirar como coreografia. Por exemplo, um dos que mais chamou a atenção do público foi a parte da Anitta, o 'tra tra', então, foi algo proposital mesmo pra contagiar a galera", afirma.

Sucesso inesperado

Apesar da curta carreira como artista solo, iniciada em 2018 depois de quatro anos como parte da equipe de artistas do Dennis DJ, Pedro Sampaio é um dos nomes que tem embalado o retorno das baladas e shows presenciais com diversos hits. No entanto, o DJ não esperava que 'Dançarina' entrasse nessa lista quando lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado 'Chama Meu Nome', em fevereiro.

"Eu amo todas as músicas do álbum - se eu lancei, é porque realmente eu acredito e gosto das músicas. Mas não tem como falar que eu esperava o tamanho que foi 'Dançarina' e a velocidade que aconteceu tudo com essa música. Eu sabia que era uma música muito boa, gostava dela, sabia que iria funcionar na pista, mas não esperava ter essa repercussão tão grande e esse impacto viral tão grande que ela teve", confessa.

E, ao mesmo tempo que Anitta conquistava o topo do Spotify Global com 'Envolver', Pedro surfou na onda da Patroa e emplacou a parceria com MC Pedrinho entre as 50 canções mais ouvidas no mundo inteiro. O artista não esconde o choque que teve ao descobrir que tinha chegado à 24ª posição na parada musical, aproximando-se de outros cantores internacionais.

"Foi bizarro. A gente entrou no Top 24 do mundo e eu olhava assim os nomes que estavam ali em cima, embaixo, perto de 'Dançarina'... Eu via The Weekend, eu via Bad Bunny, e falava: 'meu Deus do céu, caraca'", relata. "Então, eu pensei 'nossa, eu estou aqui'. Foi como se eu tivesse chegado na Lua e fincado uma bandeira ali, tipo, eu já estive por aqui e vou voltar mais vezes (risos)", garante Sampaio.